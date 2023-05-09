ندرة المياه أبرزها .. زراعة النواب تكشف الملفات المطروحة على أجندة الحوار الوطني

أكد النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي في مصر شهد طفرة تنموية غير مسبوقة بعد سنوات عديدة من الإهمال تسببت في تقلص المساحات الزراعية وإهمال عدد من المحاصيل الاستراتيجية والاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، موضحا أن الدولة اتجهت نحو إنفاق مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، لاسيما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

و كشف “ الشوربجي ” في تصريحات لـ “ صدى البلد ” عن أهم الملفات المطروحة على مائدة الحوار الوطني ، والتي تتمثل أبرزها في التحديات التي تواجه مياه الري ونهر النيل ، إلى جانب تحدي إنتاج الحبوب ، منوها إلى أن هذه القضايا تتطلب حلول خارج الصندوق .

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و أوضح عضو زراعة البرلمان أنه في ظل الفجوة الكبيرة التي تشهدها مصر بين ثبات نصيبها من مياه نهر النيل و الزيادة المضطردة في عدد السكان ، أصبح من المحتم النظر إلى استراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه وطرحها على مائدة الحوار الوطني، حفاظا على حقوق الأجيال المستقبلية .

و أكد أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، باعتبار ذلك قضية أمن قومي، ولذا سيتم توجيه الاهتمام بالتوسع الأفقي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية، لسد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد،

وطالب عضو النواب بضرورة التوسع في الأراضي الجديدة واستغلالها في زراعة القمح والذرة للوصول بإنتاج يكفي 70 % من سكان الدولة ، مقترحا زراعة هذه المحاصيل الإستراتيجية في جنوب الوادي والضبعة وتخصيص أراضيها لمحصولي القمح والذرة لسد الاستهلاك المحلي ، وتوفير عملة صعبة .

كما طالب “ الشوربجي ” بضرورة السيطرة على قطاع التصدير ورفع أسعاره والوصول لكميات أكبر ، لجعل مصر تحتل مرتبة عالمية بين دول العالم في هذا القطاع .