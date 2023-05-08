زراعة النواب : الزيادة السكانية على رأس أولوياتنا في الحوار الوطني

أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي في مصر يواجه حاليًا العديد من التحديات الكبيرة ، موضحا أن قضية الزيادة السكانية على رأس أولويات لجنة الزراعة فيما سيتم طرحه على مائدة الحوار الوطني

وأكد أن قضية الزيادة السكانية، أصبحت تُشَّكل عبئًا كبيرا على القيادة السياسية والحكومة بوجه خاص، والمجتمع المصري بوجه عام، كونها تلتهم جهود التنمية الاقتصادية وتعرقل مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

حوافز للمستثمرين لتشجيعهم على الإنتاج

و أشار “ ملك ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن تعداد المواليد الذين تتراوح أعمارهم من عام لـ 13 عاما لم يدخلوا بعد مرحلة الإنتاج وصل لـ 27 مليون نسمة ، الأمر الذي يحتم على الدولة ترتيب أوراقها لإيجاد أفضل الحلول والمقترحات، مشددا على ضرورة التفكير في حلول غير تقليدية لطرح مزيد من الحوافز في قطاع الزراعة لتشجيع صغار وكبار المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع، إلى جانب استهداف زراعات استراتيجية للإستهلاك المحلى لسد حاجة السوق وتقليل الواردات ، وأخرى تصديرية لتوفير العملة الصعبة .

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وأكد عضو زراعة النواب أن مصر تمتلك بيئة طبيعية خصبة تتيح لها إحداث طفرة وتميز لاسيما في زراعة وإنتاج بعض الحاصلات التى لا تسطيع الدول إنتاجها إلا فى أجواء معينة .

كما أشار “ ملك ” إلى أن هذه القضية سيتم الاستفاضة عنها بشكل أكبر ، إلى جانب تقديم المزيد من الحلول و الروئ غير التقليدية في الحوار الوطني، والذي يعد فرصة لإعادة صياغة بعض القطاعات ، لاسيما و أنه يحظى بتوجيه وتأييد كافة قطاعات المجتمع المصري والأحزاب المصرية ، معقبا:" حوار وطني تحت رعاية رئيس نثق في قدرته و وطنيه في اتخاذ قرار للصالح العام في المرحلة المقبلة ".