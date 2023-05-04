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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الحوار الوطني فرصة تاريخية لمشاركة الجميع في صياغة مستقبل مصر

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد النائب عادل عامر عضو مجلس النواب أن انطلاق جلسات الحوار الوطني هو انطلاق جديد للجمهورية الجديدة وفرصة تاريخية لمشاركة الجميع في صياغة مستقبل الوطن .

 قال أن دعوة  الرئيس السيسي للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية هي سابقة تاريخية سجلها التاريخ بأحرف من نور ، وفرصة حقيقية للقوى السياسية من أجل التعبير عن رأيها بوضوح وصراحة في جميع القضايا ، كما أنها فرصة تاريخية أيضاً لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، مما يؤكد رغبة الدولة وإرادتها في مشاركة مواطنيها لرسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة بشكل حضاري وديمقراطي حقيقي.

 

وأضاف " عادل عامر " أن الحوار الوطنى بداية مرحلة جديدة تقوم على حوار بناء يشمل كافة الأطراف السياسية، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني ، وانطلاق أولى جلساته يؤكد أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح، ويقدم تجربة متكاملة تدفع نحو إجراء إصلاحات سياسية أوسع تستجيب لتطلعات القوى السياسية المختلفة . 

عادل عامر مجلس النواب جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني إفطار الأسرة المصرية

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