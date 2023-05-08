التغيرات المناخية أبرزها.. عضو زراعة النواب يكشف المقرر طرحه بـ الحوار الوطني

قال النائب محمود عادل شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك العديد من التحديات التى تواجه قطاع الزراعة في مصر ويتم طرحها على مائدة الحوار الوطني، موضحا أن أبرز هذه التحديات تتمثل في نقص المياه و التغيرات المناخية، وارتفاع الفاقد من المنتجات الزراعية.

وأشار “ شعلان ” في تصريحات لـ “ صدى البلد ” إلى أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التى توليها الدولة المصرية لملف القطاع الزراعي في توفير الدعم والتمويل لتحقيق التنمية الزراعية وتشجيع التصنيع الزراعي، إلا أن معدلات التنمية بقطاع الزراعة لا تزال ضعيفة.

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وأوضح عضو البرلمان أن أن قطاع الزراعة سيتأثر كثيرا خلال الفترة المقبلة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه ، الأمر الذي يستوجب علينا جميعاً التفكير فى تدابير واجراءات غير تقلدية وطرحها على مائدة الحوار الوطني وتشارك جميع وجهات النظر ، لمواجهة تلك التحديات خلال الأيام القليلة المقبلة .