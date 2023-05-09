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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة بالأقصر

صدى البلد

شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، افتتاح فعاليات الدورة الرابعة عشر من معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة والذى تقيمه مؤسسة عالم الزراعة خلال الفترة من 9 وحتى 11 مايو الجارى بمحافظة الأقصر. 

يأتي ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وبحضور دكتور علاء عزوز رئيس قسم الارشاد الزراعى ونائبا عن السيد القصير وزير الزراعة والمهندس رفعت محمد عيد مدير مديرية الزراعة بالأقصر بمشاركة 110 شركة عالمية ومحلية، وضيف الشرف الجانب الهولندى برئاسة المستشار الزراعى الهولندى و أكثر من 15 مستثمرا ممثلين لعدد من الشركات الكبرى الهولندية العاملة فى مصر فى مجال البذور والرى والتسميد وممثلى المنظمات الدولية ، بالإضافة إلى مشاركة ما يقرب من 88 مستثمر يمثلون 38 دولة .
وأوضح خالد أمين، المدير التنفيذى لمؤسسة عالم الزراعة، أن معرض الوادى يعد أحد أهم وأفضل المعارض الزراعية المتخصصة التى تقدم خدماتها للقطاع الزراعى المصرى، خصوصا محافظات جنوب الصعيد، وساهم فى التحول لعدد من الزراعات التقليدية إلى زراعات مطورة. 

وأضاف أن المعرض حظى برعاية ودعم محافظة الأقصر خلال سنواته السابقة وحققت مدينة أسنا بالأخص طفرات فى تطوير الزراعة وتصنيع الطماطم.


وأكد المدير التنفيذى لمؤسسة عالم الزراعة، أن الشركات المشاركة فى المعرض تتسابق فى تقديم الدعم التقنى والفنى  لمزارعى الصعيد من خلال تنظيم الندوات العلمية و أقامة أيام حقلية لدى المزارعين تتضمن سبل وقاية المزروعات أو تغذية النباتات وأيضاً زراعة الأصناف الجديدة المتطورة من محاصيل الخضر او الفاكهة عالية القيمة والجودة . 
ومن جانبه رحب محمد عبد القادر  نائب محافظ الأقصر بكافة ضيوف المعرض من المستثمرين  من الدول المختلفة ، مؤكداً على أهمية تطوير آليات الاستثمار الزراعى مشيراً إلى جهود محافظة الاقصر لدعم كافة أوجه الأستثمار فى القطاع الزراعى وتشجيع صغار المزارعين على أتباع أحدث التقنيات الزراعية لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي ذو الجودة والقيمة العالية.
وتفقد نائب المحافظ اقسام المعرض واستمع لعدد من المستثمرين أثناء شرحهم لمميزات المنتجات الزراعية المقدمة من الشركات المختلفة.

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