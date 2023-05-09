فريق مصطفى محمد.. نانت يعلن إقالة أنطوان كومبواريه من تدريب الفريق

أعلن نادي نانت الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إقالة أنطوان كومبواريه من تدريب الفريق، لسوء النتائج.

فريق نانت يحتل المركز السابع عشر (يؤدي للهبوط) ،في بطولة الدوري الفرنسي، برصيد 32 نقطة، وذلك بعد الخسارة أمام ستراسبورج بثنائية في الجولة الرابعة والثلاثين.

وأوضح نانت بأنه تم الانفصال عن كومبواريه، موجهين له الشكر بعدما قادهم لتحقيق لقب كأس فرنسا الموسم الماضي.

ويخلف كومباوريه، بيير أريستوي الذي سيتولى مهمة تدريب الفريق بهدف ضمان الإبقاء على الفريق في دوري الدرجة الأولى بحسب بيان النادي، ويساعده أوزوالدو فيزكاروندو.

ويلعب لصفوف نانت، المحترف المصري مصطفى محمد.