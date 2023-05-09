عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء تختتم مشاركتها في مؤتمر تطبيق نهج الصحة الواحدة بالإمارات

صدى البلد

أعلنت هيئة الدواء المصرية اختتام مشاركتها في المؤتمر العلمي " تطبيق نهج الصحة الواحدة من اجل الاستدامة"، والذى  عقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونظمته وزارة التغير المناخي والبيئة  بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
واستعرضت الهيئة خلال المؤتمر تجربة جمهورية مصر العربية في مجال تحديث وتطوير إجراءات تسجيل الأدوية البيطرية، وميكنة إجراءات التسجيل، وأثر ذلك على توافر أدوية بيطرية آمنة وفعالة وذات جودة عالية بالسوق المصري. 
وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة اتباع نهج الصحة الواحدة كأحد الملازمات الآمنة لحماية النظام البيئي، والحفاظ على توازنه، وحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، كذلك دعم نظم تطوير المستحضرات الطبية البيطرية، وتداولها بشكل آمن.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالسياسات الإيكولوجية، والتحضر نحو الأخضر، وتنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي عقد بمصر نوفمبر الماضي، ورفع مستويات صحة الثروة الحيوانية وتعزيز مساهمتها في الأمن الغذائي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

الذهب يهبط مجددا.. أسعار المعدن الاصفر في مصر اليوم

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي بشأن انتهاك حدود الجمهورية

شارك في "الليل وأخره" ونجل كاتب شهير| تفاصيل إغماء فنان شاب ونقله لمركز السموم

ترشيحاتنا

كأس مصر.. الزمالك يتأهل بصعوبة لدور الـ16 على حساب بروكسي

وفاء مكي: 23 سنة سجن وظلم.. وميار الببلاوي كان معها دليل البراءة

تعديل قانون العمل والأمان الوظيفي.. 4 مطالب للعمال من الحوار الوطني

تعليق ناري من أحمد موسى بعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

مباحثات لتعزيز سبل التعاون بين مصر والأردن في مجال التعليم

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبير صبري تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير.. وحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه

لسبب صادم.. أب يضرب عريس ابنته بالشبشب أمام المعازيم بالهند

الوزن والتدخين.. 6 طرق فعالة للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية

شاب يركب على ثور يسبب فوضى في شوارع الهند.. فيديو

فيديو

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

ميسي ينتقل إلى الدوري السعودي | اعرف الحكاية وتفاصيلها.. شاهد

أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ