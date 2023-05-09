الذهب يهبط مجددا.. أسعار المعدن الاصفر في مصر اليوم

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-5-2023 التراجع، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية وهبط سعر الذهب عيار 21 تحت مستوى الـ 2550 جنيها.

وذلك على الرغم من ارتفاع سعر الذهب عالميا من 2024 دولار للأوقية إلى 2027.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الاعلى سعرا 2891 جنيها للشراء

سعر الذهب اليوم 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا سجل 2530 جنيها

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9-5-2023، 2178 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 20320 جنيها

تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية حالة من الارتباك مع ترقب صدور بيانات محلية وعالمية مؤثرة

ارتفعت الأوقية ارتفاعًا هامشيًا بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية غدًا الأربعاء، للحصول على مؤشرات قوية على توجهات الفيدرالي الأمريكي حول مصير أسعار الفائدة.

و السوق المحلية يترقب اجتماع البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، لتحديد مصير أسعار الفائدة، مع التوقعات باححتمالية خفض جديدة للجنيه أمام الدولار، بجانب قرار تفعيل السماح للمصريين العائدين من الخارج بالدخول الذهب دون جمارك، لتعويض نقص الخام بالأسواق.