الذهب يهبط مجددا.. أسعار المعدن الاصفر في مصر اليوم

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-5-2023 التراجع، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية وهبط سعر الذهب عيار 21 تحت مستوى الـ 2550 جنيها.
وذلك على الرغم من ارتفاع سعر الذهب عالميا من 2024 دولار للأوقية إلى 2027.
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الاعلى سعرا 2891 جنيها للشراء
سعر الذهب اليوم 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا سجل 2530 جنيها
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9-5-2023، 2178 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب اليوم
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 20320 جنيها
تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية حالة من الارتباك مع ترقب صدور بيانات محلية وعالمية مؤثرة
ارتفعت الأوقية ارتفاعًا هامشيًا بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية غدًا الأربعاء، للحصول على مؤشرات قوية على توجهات الفيدرالي الأمريكي حول مصير أسعار الفائدة.
و السوق المحلية يترقب اجتماع البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، لتحديد مصير أسعار الفائدة، مع التوقعات باححتمالية خفض جديدة للجنيه أمام الدولار، بجانب قرار تفعيل السماح للمصريين العائدين من الخارج بالدخول الذهب دون جمارك، لتعويض نقص الخام بالأسواق.