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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصدر بالزمالك يكشف عن كواليس أزمة أتشيمبونج

صدى البلد

كشف مصدر  مطلع داخل نادي الزمالك، عن اخر تطورات  قضية النادي مع الغاني أتشيمبونج، لاعب الفريق الأسبق، والذي كان قد حصل على حكم بتغريم النادي 180 ألف يورو، بالإضافة لفائدة 5%.

حيث حصل الاعب الغاني على حكم من غرفة تسوية المنازعات بتغريم الزمالك مبلغ 180  ألف يورو، بالإضافة لفائدة بنسبة 5 % سنوياً اعتبارًا من 23 ديسمبر 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي، بجانب 100 ألف يورو غرامه إضافية، وحال عدم السداد خلال 45 يوم يتم إيقاف القيد لثلاث فترات، في ظل المستحقات المتأخرة للاعب لدى النادي والتي تبلغ قيمتها 180 ألف يورو.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن أتشيمبونج له مستحقات متأخرة لدى النادي قيمتها 180 ألف يورو عبارة عن أخر قسطين في الجدولة التي سبق وتم الاتفاق عليها مع اللاعب في وقت سابق.

وأكمل المصدر حديثه أن الزمالك قد تأخر في سداد مستحقات اللاعب بسبب الحجز على أرصدة النادي، وهو ما دفع أتشيمبونج لرفع قضية جديدة بسبب المبلغ المتبقي والزمالك تقدم باستئناف على هذه القضية".

وأضاف المصدر أن نادي لزمالك سيقوم بإرسال المبلغ المستحق للاعب خلال الفترة المقبلة، ولن يتم إيقاف القيد للنادي وان الحجز على الأرصدة هو ما تسبب في تعثر سداد باقي المستحقات الخاصة لأتشيمبونج .

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