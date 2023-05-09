رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: سنستمر في عقد الجلسات للانتهاء من 113 قضية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن النظام الانتخابي مطروح للنقاش في جلستين ضمن المحور السياسي في جلسات الحوار الوطني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن تنسيق الجلسات يتبع فيه نظام وضع جلسة ذات جمهور كبير في وقت جلسة ذات جمهور أقل.

وتابع أن هناك عددا من الفئات تشهد الجلسات، مثل ممثلي الأحزاب من كل الاتجاهات اليمين واليسار والوسط، وأصحاب الصفة، الذين يعنيهم الأمر المطروح للنقاش، مثل مناقشة محور السياحة يجب أن يحضر كبار العاملين في السياحة، وحضور الحكومة اختياريا في الجلسات.



ولفت إلى أن الأحد جلسات المحور السياسي، والثلاثاء للمحور الاقتصادي، والخميس للمحور المجتمعي، وكل يوم تعقد فيه الجلسات الخاصة بقضاياه، وسنستمر حتى تنتهي الـ113 قضية.