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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمانة الفنية للحوار الوطني: 180 ألف طلب مشاركة ومقترح من المحافظات

رئيس الأمانة الفنية
رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك جهودة كبيرة مبذولة منذ فترة لخروج أولى جلسات الحوار الوطني بالشكل المشرف.

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دعم سياسي واهتمام حكومي.. المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني للتشخيص والعلاج.. وإعلان الترتيبات النهائية للجلسات غدا

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المستشار محمود فوزي عن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: مشهد شديد التنوع والشمول

وأضاف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار”،: “هناك طلب متزايد للمشاركة في الحوار من كافة الأطراف المصرية”.

 

وأشار: “تلقينا 180 ألف طلب مشاركة ومقترح من جميع محافظات الجمهورية للمشاركة في الحوار الوطني”٫ مضيفا: "الأكاديمية جهاز متخصص للتدريب والقاعات فيه ليست بالإتساع المطلوب لهذه المناسبة وهناك طلب متزايد على المشاركة في الحوار وهذه بعض الضغوطات الإيجابية، وتم تلقي كمية طلبات كبيرة للراغبين بالمشاركة في الحوار الوطني”.

 

وأوضح: "الحوار الوطني لا يزال تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب، ولكن الانتقال كان للحفاظ على  المشهد الحضاري والحضور المتنوع وتلبية كافة طلبات الراغبين بالمشاركة”٫ لافتا: "الحوار الوطني لا يزال تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب، ولكن الانتقال كان للحفاظ على  المشهد الحضاري والحضور المتنوع وتلبية كافة طلبات الراغبين بالمشاركة.
 

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