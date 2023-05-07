الأمانة الفنية للحوار الوطني: 180 ألف طلب مشاركة ومقترح من المحافظات

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك جهودة كبيرة مبذولة منذ فترة لخروج أولى جلسات الحوار الوطني بالشكل المشرف.

وأضاف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار”،: “هناك طلب متزايد للمشاركة في الحوار من كافة الأطراف المصرية”.

وأشار: “تلقينا 180 ألف طلب مشاركة ومقترح من جميع محافظات الجمهورية للمشاركة في الحوار الوطني”٫ مضيفا: "الأكاديمية جهاز متخصص للتدريب والقاعات فيه ليست بالإتساع المطلوب لهذه المناسبة وهناك طلب متزايد على المشاركة في الحوار وهذه بعض الضغوطات الإيجابية، وتم تلقي كمية طلبات كبيرة للراغبين بالمشاركة في الحوار الوطني”.

وأوضح: "الحوار الوطني لا يزال تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب، ولكن الانتقال كان للحفاظ على المشهد الحضاري والحضور المتنوع وتلبية كافة طلبات الراغبين بالمشاركة”٫ لافتا: "الحوار الوطني لا يزال تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب، ولكن الانتقال كان للحفاظ على المشهد الحضاري والحضور المتنوع وتلبية كافة طلبات الراغبين بالمشاركة.

