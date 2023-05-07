دعم سياسي واهتمام حكومي.. المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني للتشخيص والعلاج.. وإعلان الترتيبات النهائية للجلسات غدا

حل المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ضيفا على الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج ببرنامج “الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية “الحياة”، للحديث عن آخر استعدادات الحوار الوطني.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



مجلس أمناء الحوار الوطني يعلن عن الترتيبات النهائية للجلسات غدا

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: “سيم غدا اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني لإعلان كافة التفاصيل الخاصة باجتماعات اللجان الفرعية للمحاور الثلاثة بالحوار الوطني”.

دعم سياسي واهتمام حكومي.. محمود فوزي: الحوار الوطني للتشخيص والعلاج

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: “هناك دعم سياسي واهتمام حكومي بالحور الوطني”٫ لافتا: “الحكومة مدعوة دائما لجلسات الحوار بناء على رغبتها وباختيارها دون أدنى مسئولية على الحكومة”.

طلب متزايد للحضور.. المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني لا يضم سياسيين فقط

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: “هناك طلب متزايد على مجلس الأمناء والأمانة الفنية من أجل الحضور سواء الجلسة الافتتاحية أو الجلسات المتخصصة”.

المستشار محمود فوزي عن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: مشهد شديد التنوع والشمول

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: “الأمانة الفنية للحوار الوطني تعتبر الذراع التنفيذي لمجلس الأمناء وحلقة الوصل ما بين مؤسسات الدولة المختلفة المتصلة بالحوار مع مجلس الأمناء”.

محمود فوزي يكشف عن الفئة الوحيدة التي لم تدع للحوار الوطني ..فيديو

وتحدث المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني٫ مشيرا: “قرابة الـ 2000 شخص حضروا الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني من مختلف الاتجاهات ومن كل الطوائف وفئات المجتمع المصري”.