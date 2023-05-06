مجلس أمناء الحوار الوطني يعلن عن الترتيبات النهائية للجلسات غدا

حل المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ضيفا على الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج ببرنامج “الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية “الحياة”، للحديث عن آخر استعدادات الحوار الوطني.

وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: “سيم غدا اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني لإعلان كافة التفاصيل الخاصة باجتماعات اللجان الفرعية للمحاور الثلاثة بالحوار الوطني”.

وأضاف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني،: “الجلسات سوف تنعقد في أرض المعارض بناءا على تجهيزات تستوعب العد المطلوب”٫ لافتا: “سوف يتم الإعلان عن الترتيبات النهائية للجلسات غدا خلال اجتماع مجلس الأمناء”.

وأشار: “وصل لنا أكثر من 180 ألف طلب مشاركة ومقترح ولدينا تنوع كبير في المقترحات والطلبات”٫ موضحا: “الأمانة الفنية للحوار الوطني تعتبر الذراع التنفيذي لمجلس الأمناء وحلقة الوصل ما بين مؤسسات الدولة المختلفة المتصلة بالحوار مع مجلس الأمناء”.