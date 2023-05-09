نجيب ساويرس عن تصريحات شقيقه سميح: محدش يزايد على حب عيلتنا لمصر

علق المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال على تصريحات شقيقه رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية بإحدى الفضائيات العربية، التي تحدث فيها عن تأثير سعر صرف الدولار على مناخ الاستثمار في مصر.



وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": “ يجب ألا نفترض سوء النية فى شخص مثل سميح ساويرس، وكلمة سميح مضمونها أن بعض المستثمرين خايفين ييجوا عشان مش عارفين سعر الدولار بكرة إيه”

وأكد ساويرس أن ما قاله شقيقه صحيحا وليس فيه خطأ، ونحن عند تحضير أى دراسات جدوى، هناك عنصر لا نستطيع وضعه فى المعادلة وهو سعر الدولار.



وأضاف نجيب ساويرس: " إحنا عائلة بتحب مصر أكتر من أنفسنا، ولا أحد يستطيع أن يزايد على وطنيتنا، وحديث سميح لمصلحة مصر، ولكن هناك من قام بتأويل حديثه، وحاولوا استخدامه لتشويه مصر، وسميح هو أكثر واحد له مشاريع فى مصر، وشركاته تقوم بإنشاء ما يقرب من 30 فندقا فى الجونة، وحديثه ليس المقصود منه إعاقة الاستثمار فى مصر، وعلى المواطنين عدم الانسياق وراء مروجي الشائعات".

الجميع سيتضرر من الأزمة الاقتصادية



وأضاف المهندس نجيب ساويرس: "الجميع سيتضرر من الأزمة الاقتصادية، وعلينا أن نتحمل هذه الأزمة لمصلحة الدولة، وعلى الجميع العمل لخروج الدولة من هذه الأزمة، ونترك خلافاتنا جانبا، ولا يوجد أحد ضد الدولة، ولو هناك أحد ضد الدولة إحنا نفرمه قبل أى شخص آخر