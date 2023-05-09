مدرب بروكسي: قدمنا مباراة جيدة أمام الزمالك

أثنى أحمد سمير المدرب العام لفريق بروكسي على أداء لاعبيه في مباراة الزمالك اليوم في بطولة كأس مصر التي أقيمت باستاد القاهرة، رغم الخسارة من الأبيض.

وقال المدرب العام في المؤتمر الصحفي :" اللاعبون نفذوا المطلوب منهم في اللقاء، وقدمنا مباراة كبيرة واللاعبون نفذوا المطلوب أمام فريق كبير بحجم الزمالك ".

وأضاف أحمد سمير أن فريقه يركز في منافسات دوري القسم الثاني خاصة وأن الفريق مقبل على مباراة بعد 4 أيام بعدما خاض مباراة من 120 دقيقة أمام الزمالك.

وقال :" خضنا مباراة الزمالك من أجل المتعة ولم نخض مباراة دفاعية بحته، لأن الفريق يدافع كوحدة واحدة ويهاجم بنفس الطريقة، والفريق كان لديه مخزون بدني جيد في لقاء اليوم".

وأضاف أن فريقه سنحت له أكثر من فرصة للتعادل وهناك على الأقل ركلة جزاء لبروكسي لم تحتسب، كما أن هدف التعادل الأول للزمالك من خطأ لمصطفى حمادة لاعب بروكسي، وشدد على أن الجهاز الفني درس الزمالك وطريقة لعبه في المباريات الماضية.

وأضاف أحمد سمير أنه يشكر لاعبي فريقه على الأداء المشرف ولا يستطيع أن يوجه لهم اللوم، وتقدم بالتهنئة للاعبي الزمالك على التأهل.

وتأهل فريق الزمالك لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بالفوز على بروكسي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات دور الـ32 للبطولة.