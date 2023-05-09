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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يشيد بأعمال التطوير والتجديد بكلية التربية

افتتاح تجديدات كلية
افتتاح تجديدات كلية التربية

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بأعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجديد التي شهدتها كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور خالد عرفان، عميد الكلية، والدكتور جمال الهواري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

جاء ذلك خلال افتتاحه مركز الاختبارات الإلكترونية، ووحدة النظم والشبكات، ومجمع الكنترولات، وقاعة الفنون، ومعرض اللوحات الفنية.

 

حضر الفعالية، الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي عميدة كلية طب البنات، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الإنجازات التي تشهدها كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة تعكس مدى حرص الكلية على مواكبة كل جديد وحديث في مجالات التكنولوجيا؛ تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة، وانطلاقًا من توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل وتحقيق رؤية مصر 2030م في الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشاد بمعرض اللوحات الفنية، وما تضمنه من أعمال راقية، كما أشاد بجهود الدكتور محمد العربي، رئيس قسم التربية الفنية، وفريق العمل معه، مؤكدًا على دعمه الكامل لهذه الجهود التي تعكس عبق التاريخ.

وعقب الانتهاء من الافتتاحات تم تكريم فضيلة الشيخ السيد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، ومنحه درع الكلية نائبًا عن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتم أيضًا تكريم نواب رئيس الجامعة، إضافة إلى تكريم القامات العلمية الكبيرة التي أسهمت في رفع اسم تصنيف كلية التربية وجعلها في مصاف الكليات المتميزة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وتم التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة.

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