قبل اجتماعه مع بايدن.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يرفض رفع سقف الديون

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إنه لن يؤيد تمديد سقف الدين القومي حتى 30 سبتمبر قبل اجتماعه مع الرئيس جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.

وقال مكارثي إنه لن يسمح برفع سقف الديون دون تغييرات في الإنفاق العام ويريد القيام بذلك الآن بدلاً من الانتظار حتى نهاية السنة المالية ، بحسب التقرير.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن الأمر استغرق 97 يومًا من بايدن للعودة إلى المناقشة حول مسألة سقف الدين القومي الذي بدأ في 1 فبراير.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن مع مكارثي وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لمناقشة رفع سقف الديون الأمريكية.

وفي وقت سابق من شهر مايو، قالت وزارة الخزانة إن الحكومة الأمريكية ستبدأ على الأرجح في التخلف عن سداد ديونها بحلول الأول من يونيو إذا لم يتم رفع حد الكونجرس لخدمة ديون البلاد بحلول ذلك الوقت.

في أواخر أبريل، أقر الجمهوريون في مجلس النواب تشريعًا لرفع سقف الديون مقابل تخفيضات في الإنفاق الفيدرالي وإجراءات أخرى لخفض العجز.

ومع ذلك، رفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ وبايدن الاقتراح، قائلين إنه ليس لديه فرصة ليصبح قانونًا.

وعلى العكس من ذلك، قال مكارثي إن زيادة حد الديون “بدون قيود” لن تجتاز مجلس النواب بالكونجرس.