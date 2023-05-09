عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل اجتماعه مع بايدن.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يرفض رفع سقف الديون

بايدن ومكارثي
بايدن ومكارثي

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، إنه لن يؤيد تمديد سقف الدين القومي حتى 30 سبتمبر قبل اجتماعه مع الرئيس جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.

وقال مكارثي إنه لن يسمح برفع سقف الديون دون تغييرات في الإنفاق العام ويريد القيام بذلك الآن بدلاً من الانتظار حتى نهاية السنة المالية ، بحسب التقرير.

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن الأمر استغرق 97 يومًا من بايدن للعودة إلى المناقشة حول مسألة سقف الدين القومي الذي بدأ في 1 فبراير.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن مع مكارثي وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لمناقشة رفع سقف الديون الأمريكية.

كارثة عالمية.. تقرير أمريكي يكشف موعد تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها|تفاصيل

أمريكا في خطر| ضربة قاصمة للدولار إذا لم يتم التوافق بين بايدن والجمهوريين على سقف رفع الديون.. واشنطن قد تتخلف لأول مرة في تاريخها عن السداد في 1 يونيو

وفي وقت سابق من شهر مايو، قالت وزارة الخزانة إن الحكومة الأمريكية ستبدأ على الأرجح في التخلف عن سداد ديونها بحلول الأول من يونيو إذا لم يتم رفع حد الكونجرس لخدمة ديون البلاد بحلول ذلك الوقت.

في أواخر أبريل، أقر الجمهوريون في مجلس النواب تشريعًا لرفع سقف الديون مقابل تخفيضات في الإنفاق الفيدرالي وإجراءات أخرى لخفض العجز.

ومع ذلك، رفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ وبايدن الاقتراح، قائلين إنه ليس لديه فرصة ليصبح قانونًا.

وعلى العكس من ذلك، قال مكارثي إن زيادة حد الديون “بدون قيود” لن تجتاز مجلس النواب بالكونجرس.

مكارثي سقف الدين القومي بايدن أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

شبانة: الأهلي يوافق على رحيل محمد عبدالمنعم وبيرسي تاو بشرط واحد

نجما بيراميدز وإمام عاشور.. شبانة يكشف أول صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

شارك في "الليل وأخره" ونجل كاتب شهير| تفاصيل إغماء فنان شاب ونقله لمركز السموم

موضوعات متعلقة

السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

وكالة الأنباء الفرنسية تعلن مقتل أحد صحفييها في باخموت بأوكرانيا

جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنوسع عملياتنا بقدر الحاجة في قطاع غزة

بيان عاجل من وزير الخارجية البريطاني بشأن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

لن يشبه “أفلام هوليوود”.. بريطانيا تعلق على الهجوم المضاد الوشيك لـ أوكرانيا

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

توسيع الهجمات.. قرارات عاجلة من الاحتلال الإسرائيلي بعد اجتماع الكابينت

تحرك جديد من فرنسا لتصنيف مجموعة فاجنر الروسية كمنظمة إرهابية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الخارجية: مصر لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بشأن السد الإثيوبي

منح وهدايا حكومية لـ4.7 مليون مواطن..ماذا قدمت الدولة لدعم هذه الفئات؟

نهب البنوك والمحال التجارية.. بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن الموقف العملياتي

قبل اجتماعه مع بايدن.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يرفض رفع سقف الديون

الحق قبل ما تنتهى.. كيف تشارك بمبادرة سيارات المصريين بالخارج

سامح شكري: الأمور لا تسير بالوتيرة التي نتمناها في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلون ذهبي ومقرمشة .. طريقة عمل كفتة البطاطس

بقميص شفاف.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

يؤدي لأمراض خطيرة.. 7 فئات ممنوعة من تناول الفجل نهائيا

ببطانة ولا من غير.. شاهد| فستان النجمة رزان مغربي يثير الجدل

فيديو

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ