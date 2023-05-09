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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تجويد من سورة الحجر بصوت الأول عالميا في حفظ القرآن.. فيديو

القرآن الكريم
القرآن الكريم

قرأ الدكتور ماهر فرماوي، الفائز بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم فرع الصوت الحسن، قراءة مجودة من القرآن الكريم سورة الحجر.

وحكى الدكتور ماهر محمد عبد النبي فرماوي، المدرس بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، الفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم فرع حفظ القرآن كاملًا مع الصوت الحسن ومنحه شهادة تقدير وجائزة مالية قدرها 250 ألف جنيه، قصة حياته وحفظه للقرآن الكريم.


وقال ماهر فرماوي، في حوار لصدى البلد، إنه بدأ حفظ االقرآن الكريم من الصف الأول الابتدائي، بدعم كبير من والده، وانتهى من حفظ القرآن في الصف الخامس الابتدائي.

وأضاف: ثم دخلت مرحلة تجويد القرآن الكريم وتعلم أحكام التجويد ، ثم الحصول على إجازة حفص عن عاصم، ثم الحصول على شهادة القراءات مرحلة التخصص ومرحلة عالية التجويد، وفي النهاية حصل على ليسانس أصول الدين بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، الأول على الدفعة، ثم عين معيدا في الكلية ووصل إلى درجة الآن مدرس بكلية أصول الدين قسم العقيدة والفلسفة.


 

ماهر فرماوي المسابقة العالمية للقرآن الصوت الحسن قراءة مجودة القران الكريم

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