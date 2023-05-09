هل يقدمون شكوى؟| مدرب بروكسي: تعرضنا لظلم تحكيمي.. وهذا تاريخ النادي

نجا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مفاجآت كأس مصر، بعدما تأهل على حساب فريق بروكسي، لدور الـ16 من البطولة بعد فوزه بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، في الوقت الإضافي من المباراة التي جمعت الطرفين على معلب استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

مباراة بروكسي والزمالك

وتمكن فريق بروكسي، من إحراج فريق الزمالك، بعدما سجل الهدف الأول في شباك الملكي في أول 7 دقائق من اللقاء، بأقدام كامل كابوريا، بعد خطأ من حاتم سكر.

وعاد الزمالك للتعادل أمام بروكسي، من تسديدة قوية بأقدام حاتم سكر في الدقيقة 42، ثم تقدم بروكسي بالهدف الثاني من علامة الجزاء عن طريق أحمد جمعة في الدقيقة 56.

وتعادل فريق الزمالك عن طريق حمزة المثلوثي من رأسية متقنة في الدقيقة 78، وتمكن سيف الجزيري من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 99 من تسديدة متقنة بالوقت الإضافي الأول من المباراة.

وأعرب محمد حامد، المدير الفني لفريق بروكسي، عن شكره للاعبين والإدارة والجهاز الفني، بعد المباراة التي قدموها اليوم أمام الزمالك، مشيرا إلى أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي في مباراة اليوم، ولكن لن يتقدم الفريق بأي شكاوى لأن ما حدث قد حدث.

وأضاف حامد خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه موقف منذ 8 شهور، ولم يتم توضيح أي أسباب للإيقاف، مشيرا إلى أن فريقه كان يستحق الفوز، وأن المباراة أثبتت عدم وجود فروق في مستوى الكرة بين لاعبي بروكسي ولاعبي الزمالك، بل على العكس حاول الفريق الأبيض إضافة الوقت أمام فريق يلعب في الدرجة الثانية، مختومة: "أطالب كل اللاعبين باللعب والاجتهاد".

تأسيس نادي بروكسي 2018

ويعد نادي بروكسي أحد الاندية التي تم إنشاؤها حديثا، حيث تأسس عام 2018، وتم إشهاره عام 2019، ويقع في مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وشارك النادي منذ إشهاره في دوري القسم الرابع ولمدة موسمين حتى استطاع الصعود إلى القسم الثالث، واستطاع بعدها الصعود من الثالث إلى الثاني خلال موسم واحد فقط.

وأسس نادي بروكسي، الحاج حامد عبد الجليل، والمهندس محمد حامد، وعقب صعوده للقسم الثاني تم تأسيس شركة بروكسي للاستثمار الرياضي، إحدى الشركات التي تعمل في الاستثمار، ويرأس مجلس إداراتها فريد جليلة والمهندس باسم بهاء الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، ويشارك فريق بروكسي ضمن مجموعة بحرى بالقسم الثاني.

ويتولى الكابتن رمزي صالح حارس مرمي الأهلي ومنتخب فلسطين السابق مهمة الإشراف علي الفريق الأول لبروكسي، ومعه الكابتن فيصل حليوة مديرا للكرة.

ويضم الجهاز الفني كلا من الكابتن محمد حامد مديرا فنيا، ويعاونه الكابتن أحمد سمير لاعب الزمالك الأسبق بمنصب المدرب العام، ومحمود توبة لاعب الأهلي الأسبق بمنصب المدرب المساعد، ودسوقي مصطفى مدرب مساعد، وسمير عاشور مدرب حراس مرمى، والدكتور وليد سليمان مخططا للأحمال، ومحمد عبد الشهيد طبيب، ومحمد خضر مديرا إداريا.