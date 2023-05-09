وفد طبي كويتي يزور مستشفى الحسين ويشيد بالعملية التعليمية والخدمات الطبية

زار وفد طبي من الكويت، كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، للتعرف على الخدمات التعليمية التي تقدمها كلية الطب بجامعة الأزهر سواء على مستوى مرحلة "البكالوريوس - الدراسات العليا".

ورحب الدكتور حسين أبو الغيط عميد الكلية رحب بالوفد الكويتي، واستعرض عميد الكلية الإنجازات التي تشهدها الكلية والمتمثلة في حصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، إضافة إلى ذلك حصلت الكلية على شهادة تجديد الاعتماد في العام الماضي 2022م.



وأوضح عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة أن أبناء الكلية يتربعون على عرش رئاسة الجمعيات العلمية وذكر منها ( الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر - الجمعية المصرية لجراحة الأطفال - الجمعية المصرية للرمد - الجمعية المصرية لجراحة العظام - الجمعية المصرية لأمراض القلب) إضافة إلى إسهامات أساتذة الطب بجامعة الأزهر في البورد المصري بالتعاون مع وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الكلية تخرج فيها 52 دفعة أسهم هذه الدفعات بشكل كبير في منظومة العمل الطبية في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم كله.



واصطحب عميد كلية الطب الوفد الكويتي لتفقد القاعات الدراسية وتحدثوا مع الطلاب في مختلف الفرق الدراسية، كما تفقدوا متحف قسم التشريح والأجنة بالكلية واستمعوا إلى شرح حول تاريخ المتحف وما يتضمنه من محتويات علمية قيمة غير موجودة في اي جامعة أخرى، أعقب ذلك تفقد لجان امتحانات الدراسات العليا، والتحدث مع الطلاب في مختلف الأقسام الطبية، وبعد ذلك توجه الوفد إلى معمل المهارات والذي يضم أحدث الأجهزة التعليمية المتطورة التي تواكب التعليم الطبي على مستوى العالم.



ثم توجه الوفد بعد ذلك إلى مستشفى الحسين الجامعي لتفقد الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى على كافة المستويات الطبية، حيث تفقد الوفد الكويتي قسم الانف والاذن والحنجرة وتابع حالات المرضى التي تستقبلهم المستشفى بالمجان وتقدم لهم جميع الخدمات الطبية والأدوية بالمجان، وأيضا تفقد الوفد قسم الرعاية المركزة وتابعوا سير العمل به، وقام الوفد أيضا بتفقد "قاعة المؤتمرات" داخل مستشفى الحسين الجامعي والتي يقام بها اللقاءات العلمية والبحثية، والمؤتمرات الطبية وورش العمل التدريبية.



وفي ختام الزيارة اشاد الوفد الطبي الكويتي بالطفرة التعليمية التي تشهدها الكلية، كما أشادوا بمستوى الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى الحسين الجامعي.



جاء ذلك بحضور الدكتور خيري عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد الجليل مدير عام مستشفي الحسين الجامعي، ونواب مدير المستشفى، ورؤساء الأقسام.

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