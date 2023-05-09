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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ألف جنيه.. شروط الحصول على منحه العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول علي منحه
شروط الحصول علي منحه العماله الغير منتظمه

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة الـ 1000 جنيه، وذلك من خلال التسجيل عبر الأنترنت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال والتي تضمنت إنشاء صندوق طوارئ لإعانة ورعاية العمالة غير المنتظمة وصرف منحة الـ1000 جنيه

خطوات الحصول علي منحة العمالة غير المنتظمة 2023

يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم ( 1 ) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية:

  • صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.
  • بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.
  • تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.
  • شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
  • بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.
  • صورة شهادة الميلاد المميكنة.
  • صورة بطاقة الرقم القومي.
  • طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.
شروط الحصول علي منحه العماله الغير منتظمه 

كيفية الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

يمكن الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه من خلال اتباع الخطوات التالية

  • الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.
  • ثم إدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح.
  • ثم التأكد من صحتها، ثم النقر علي خانة الاستعلام.
  • ثم الاستعلام عن أسماء المستحقين للمنحة.
  • سوف تظهر المواعيد والأماكن لتسلمها.

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شروط الحصول علي منحة العمالة غير المنتظمة من الموبايل 1000 جنيه

  • أن لا يحصل المتقدم على معاش تكافل وكرامة.
  • ألا يكون المتقدم مستفيداً من معاشات الضمان الاجتماعي.
  • يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم إقامة دائمة في مصر.تقديم جميع البيانات اللازمة للوزارة للتسجيل والحصول على المنحة.
  • يجب علي المتقدمين للتسجيل في وزارة القوى العاملة بكونه من العمالة اليومية غير المنتظمة.
  • أن لا يمتلك المتقدم مواشي للتجارة أو سجل تجاري.
  • أن لا يمتلك المتقدم لملك  أو عقارات أو إيجار أو أرض زراعية.
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