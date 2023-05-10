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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الأربعاء 10 مايو 2023.. تحمل المخاطر

صدى البلد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

﻿هذا هو يوم البدايات الجديدة وترك وراءها أي مخاوف أو شكوك أو قلق، لقد حان الوقت الآن للتخلص من المعتقدات الذاتية ، والسماح لنفسك بالارتقاء وإطلاق العنان لإمكانياتك، استغل الشجاعة لتحمل المخاطر وأظهر للعالم شجاعتك وثقتك .

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

خذ قفزة و اترك انطباعًا ، اليوم هو وقتك للتألق، انطلق بكل شيء بنوايا واضحة وحدد أهدافًا ثم اعمل على تحقيقها بشغف، خذها على عاتقك لتغيير المستقبل.

برج الأسد اليوم على المستوى الصحي

تأخذ قسطًا من الراحة بين الحين والآخر، لتنشيط عقولها وأجسادها، يمكن أن يمنحك الحصول على قسط من الراحة وشرب الكثير من السوائل دفعة إضافية من الطاقة.  

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

ربما حان الوقت للالتزام أخيرًا والبدء في التعامل مع العلاقة بجدية أو ، على العكس من ذلك ، قد يكون من الأفضل المضي قدمًا والتركيز على التنمية الشخصية والنمو، حان الوقت الآن لاتخاذ قرارات حكيمة لن تندم عليها لاحقًا. 

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

توقف عن الشعور بعدم الملاءمة وكأنه لا يوجد ما يكفي أبدًا ، فقد حان الوقت للبدء في الاعتقاد بأن الوفرة والثروة يمكن أن تأتي إليك أيضًا. 

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