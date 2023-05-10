تونس.. القضاء على مرتكب جريمة قتل رجل أمن بجربة

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية بأن قوات الأمن في تونس نجحت في القضاء على مرتكب جريمة قتل رجل الأمن في مركز أغير البحري بجربة.

وأعلنت السلطات التونسية، مساء أمس الثلاثاء، أنه تم إطلاق نار في كنيس يهودي في جزيرة جربة خلال وجود المئات من اليهود لإقامة طقوسهم ضمن ما يسمونه "حج الغريبة" في الجزيرة.

وأفادت وسائل الإعلام التونسية، أنه تم مقتل عنصر أمن بميناء جربة، بعد تبادل لإطلاق النار بعد العثور على عون أمن مقتولا وسلاحه مفقود.

وعلى الجانب الآخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم إطلاق نار على كنيس يهودي يتواجد به المئات بجزيرة جربة في تونس.