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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

قناة "هي" تقدم "مليكة" أول مذيعة ذكاء اصطناعي على شاشة مصرية

صدى البلد

قدمت منذ قليل، قناة "هي" أول مذيعة ذكاء اصطناعي، والتي تحمل اسم "مليكة" كأول قناة مصرية على شاشتها لجمهورها في مصر والوطن العربي.


وبدأت "مليكة" عملها في القناة، بإعلان التردد الخاص بشاشة قناة "هي"،  والتردد 11785 V نايل سات 5/6 ومعدل الترميز 22000، والاستقطاب رأسي.

ومن جانبه أكد إيهاب جلال مؤسس القناة، أن تجربة مليكة على شاشة "هي" مجاراة للطفرة التكنولوجية في العالم كله، وأن المرحلة المقبلة ستشهد الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في أكثر من برنامج على القناة.

وتعد "هي" أول قناة تختص بشئون المرأة في الوطن العربي، وتقدم على شاشتها العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة وأبرزهم برنامج "ملفات" الذي تقدمه أميرة بدر، و برنامج "اللي حصل" من تقديم ريهام عياد، و "Face off" تقديم سارة نخلة، و"ساعة عصاري" تقدمه عبير الشيخ، و"دايما عامر" تقدمه دعاء عامر، و"حياتنا أحلى" مع سالي فؤاد، و"ماما في المطبخ" مع عزة جلال، و "ع الطبلية" تقديم صدفة جاد، و"سهل وسريع" لـ نهال الشناوي، و"المنسي" تقديم إنجي هشام، و"سكينة معجون" مع جينا فتحي، و"نحت وردم" مع منى أبو السعود، و"لف وطوف" مع أسما رؤوف، و"سابق سنه" مع نانسي صلاح.


 

الذكاء الاصطناعي إيهاب جلال سالي فؤاد سارة نخلة ريهام عياد نانسي صلاح

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