المقرر المساعد للجنة الدين العام بالحوار الوطني: المواطن شريك في الأزمة الاقتصادية

قالت الدكتورة هبة واصل المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني ان إجمالي الدين العام في مصر يصل إلى ٩٠٪؜ وهذا الأمر قد يقلق بعض الشعب ولكن إذا نظرنا إلى أن الدين العام في اليابان يصل حوالي إلى ٢٥٠ ٪؜.

وأضافت "واصل" خلال لقاء، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني يشغل تفكير المصريين بنسبة ٣٧ ٪؜ طبقا للإحصائيات.

وتابعت المقرر المساعدة للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني أن المواطن شريك أيضا في الأزمة الاقتصادية بسبب السلوكيات الاستهلاكية التي يقوم بها، ومن ثم، فإن الأمر لا يتوقف على الدولة فقط، مشيرةً خلال لقائها مع الإعلامية قصواء الخلالي، أن أهمية الحوار الوطني تكمن في أن نضع القضايا التي تهم الدول في الألوية كما أن المحور الإقتصادي هو الموضوع الأهم في الحوار الوطني.