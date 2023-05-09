عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحوار الوطني| كيف يستفيد المواطن من الطروحات الحكومية بالبورصة.. دينا صبحي توضح

صدى البلد

يناقش الحوار الوطني عبر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة أهمية مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية.. ويستعرض صدى البلد أراء عدد من خبراء أسواق المال حول أهمية برنامج الطروحات الحكومية وفي تعزيز دور سوق المال في دعم التنمية الاقتصادية.
 

قالت دينا صبحي، خبيرة أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إن برنامج الطروحات الحكومية الجديدة في البورصة المصرية فرصة جيدة للاستثمار أمام السيولة الجديدة أو الراغبين في البدء بالاستثمار في البورصة.

txt

الحوار الوطني.. خبراء أسواق مال يكشفون أهمية برنامج الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية.. ويؤكدون: الاستثمار غير المباشر أسرع أدوات النمو

txt

الحوار الوطني| ماذا فعل صندوق مصر السيادي لاستغلال وتعظيم الأصول العامة؟

وأوضحت “ صبحي” في حوارها لموقع صدى البلد الإخباري، أنه على أي مستثمر جديد يرغب في الاستثمار في الطروحات الحكومية بأي مبلغ من المال عليه التوجه لأي شركة تداول أوراق مالية (شركة سمسرة) ويقوم بإيداع المبلغ الذي يريد استثماره في شركة السمسرة مع توضيح النسبة الذي يرغب الاكتتاب بها في الطرح الجديد.

وأضافت أنه يمكن أن يشتري السهم الذي تم طرحه فور بدء تداوله على شاشة التداول الا انه من الأفضل اقتناص الفرصة في بداية طرح الاكتتاب قبل بدء التداول على السهم لضمان تحقيق نسبة ربح أكبر، وطمأنت خبيرة أسواق المال الراغبين في الاستثمار بالبورصة أن فتح حساب لدى شركة سمسرة آمن جدا ويتمتع بكامل الخصوصية كما يتم في حسابات البنوك.

وأوضحت خبيرة أسواق المال أن الاستثمار في البورصة يتطلب توفير مبلغ خارج عن احتياجات المستثمر لفترة طويلة من الزمن لافتة إلى أنه كلما زاد رأس المال كانت الفرصة أكبر لتحقيق الأرباح، وأشارت إلى أهمية اختيار شركة سمسرة ذات سمعة جيدة وبها خبراء أسواق مال معروفين بقدرتهم الفنية العالية في التوجيه واختيار الأسهم القوية فنيا وماليا. 

البورصة أولويات الاستثمارات الطروحات اسواق المال الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنبلة بوزن 74 مليار طن| زلزال خطير يضرب إثيوبيا على بعد كيلومترات من سد النهضة| ماذا حدث؟

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

أول رد من وزير الخارجية على تصريحات "حميدتي" ضد الطيران العسكري المصري

شبانة: الأهلي يوافق على رحيل محمد عبدالمنعم وبيرسي تاو بشرط واحد

نجما بيراميدز وإمام عاشور.. شبانة يكشف أول صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

موضوعات متعلقة

الحوار الوطني.. خبراء أسواق مال يكشفون أهمية برنامج الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية.. ويؤكدون: الاستثمار غير المباشر أسرع أدوات النمو

الحوار الوطني| خبراء يوضحون أهمية برنامج الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية

الحوار الوطني| خبير يكشف أهمية برنامج الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية

البورصة تفقد 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

التموين: صرف كيلو أرز أو مكرونة لمن يقل عدد أفراد بطاقته عن 4

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الحوار الوطني| خبراء ومسئولون يكشفون الأسباب المباشرة وغير المباشرة لزيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار

الحوار الوطني| اقتصاديون وحكوميون يحددون أسباب زيادة معدلات التضخم.. وهذه طرق مواجهة ارتفاع الأسعار

ترشيحاتنا

جهاد جريشة: طاقم حكام مباراة الزمالك وبروكسي لم يحتسب 3 ركلات جزاء

كيفية إضافة الزوجة على بطاقة التموين من الموبايل 2023

تونس.. إطلاق نار في كنيس يهودي بجزيرة جربة |فيديو

واقعة تزوير.. تطور جديد في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

البيت الأبيض: ندعو جميع الأطراف إلى احتواء التصعيد في غزة

ألف جنيه.. شروط الحصول على منحه العمالة غير المنتظمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. 8 علامات فى العين تكشف الإصابة بمرض خطير

القاتل الخفي.. احذر استخدام مجفف الأيدي في الحمامات العامة

تناول أقراص أوميجا 3 يوميا يسبب فوائد وأضرارا متنوعة.. لن تتوقعها

نفس نتيجة الدواء.. وصفة هاني الناظر المنزلية لعمل محلول لعلاج حب الشباب

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ