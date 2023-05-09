الحوار الوطني| كيف يستفيد المواطن من الطروحات الحكومية بالبورصة.. دينا صبحي توضح

يناقش الحوار الوطني عبر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة أهمية مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية.. ويستعرض صدى البلد أراء عدد من خبراء أسواق المال حول أهمية برنامج الطروحات الحكومية وفي تعزيز دور سوق المال في دعم التنمية الاقتصادية.



قالت دينا صبحي، خبيرة أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إن برنامج الطروحات الحكومية الجديدة في البورصة المصرية فرصة جيدة للاستثمار أمام السيولة الجديدة أو الراغبين في البدء بالاستثمار في البورصة.

وأوضحت “ صبحي” في حوارها لموقع صدى البلد الإخباري، أنه على أي مستثمر جديد يرغب في الاستثمار في الطروحات الحكومية بأي مبلغ من المال عليه التوجه لأي شركة تداول أوراق مالية (شركة سمسرة) ويقوم بإيداع المبلغ الذي يريد استثماره في شركة السمسرة مع توضيح النسبة الذي يرغب الاكتتاب بها في الطرح الجديد.

وأضافت أنه يمكن أن يشتري السهم الذي تم طرحه فور بدء تداوله على شاشة التداول الا انه من الأفضل اقتناص الفرصة في بداية طرح الاكتتاب قبل بدء التداول على السهم لضمان تحقيق نسبة ربح أكبر، وطمأنت خبيرة أسواق المال الراغبين في الاستثمار بالبورصة أن فتح حساب لدى شركة سمسرة آمن جدا ويتمتع بكامل الخصوصية كما يتم في حسابات البنوك.

وأوضحت خبيرة أسواق المال أن الاستثمار في البورصة يتطلب توفير مبلغ خارج عن احتياجات المستثمر لفترة طويلة من الزمن لافتة إلى أنه كلما زاد رأس المال كانت الفرصة أكبر لتحقيق الأرباح، وأشارت إلى أهمية اختيار شركة سمسرة ذات سمعة جيدة وبها خبراء أسواق مال معروفين بقدرتهم الفنية العالية في التوجيه واختيار الأسهم القوية فنيا وماليا.