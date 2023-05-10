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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بالتعاون مع مؤسسة عملية الابتسامة العالمية

جامعة أسيوط تطلق قافلة طبية دولية لعلاج التشوهات الخلقية بالوجه

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، انطلاق قافلة طبية دولية بقسم جراحة التجميل بمستشفيات جامعة أسيوط، بالتعاون مع مؤسسة عملية الابتسامة العالمية؛ لتوفير العلاج الطبي، والجراحات التكميلية، وجراحات الإصلاح المجانية للأطفال، الذين يعانون من التشوهات الخلقية بالوجه، وتقديم التعليم الطبي المستمر للعاملين في هذا المجال الطبي، ويتم ذلك طبقاً للمعايير والنظم المتفق عليها من قبل مؤسسة عملية الابتسامة العالمية، في الفترة من 10-16 مايو 2023 .

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وأوضح الدكتور المنشاوي، أن القافلة يشارك فيها 20 متطوعًا من مختلف دول العالم؛ من الولايات المتحدة الأمريكية والأردن وإيطاليا والمكسيك ومالاوي وكندا واستراليا والأكوادور، وعلى رأسهم من فريق الجراحين (أندرو ويكسلر) من جامعة كاليفورنيا، و(جيجيت إنشيونج) من جامعة فرجينيا، ومن فريق التخدير (روبرتو جروسيتي)، و(ستايسى سوينكل ) من جامعة تورينو، و فريق التخاطب (ليانا يي ) من جامعة أريزونا، بالإضافة إلى ( 60 ) متطوعا من الفريق الطبي المصري المشارك في هذا الحدث فى التخصصات الطبية؛ جراحين وتخدير وأطفال وأخصائيين أسنان وتقويم وممرضين وممرضات عمليات وبعد العمليات وأخصائييي تخاطب، وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، وأخصائيي تصوير وإحصاء طبي.      

وقال رئيس جامعة أسيوط: إن عملية الابتسامة / مصر ؛تقوم - لأول مرة- بتنظيم ورشة عمل القصور البلعومى، وإصلاح الكلام (VPI) ، بالاشتراك مع وحدة التخاطب بكلية الطب بالجامعة، يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023، بحضور (20 ) متدربا من محافظات مختلفة، وتضم محاضرين  من  مختلف دول العالم، وأيضا سيتم تنظيم ورشة عمل تجميل الأنف (Rhinoplasty )،  يوم الأحد 14 مايو 2023، بحضور ( 20 ) متدربا من محافظات، و جامعات مختلفة.

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