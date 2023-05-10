احترس.. تناول البطيخ بكميات كبيرة يصيبك بـ7 مشاكل صحية خطيرة

بدأ موسم البطيخ، والتي غالبا ما يصبح احد الفواكة الأساسية التي نتناولها للشعور ببعض الرطوبة، ومثاومة الحرارة الشديدة في فصل الصيف.

أضرار تناول البطيخ بكثرة

وهناك العديد من الفوائد التي نحصل عليها من تناول البطيخ؛ حيث أنه يحتوى على كميات عالية من الفيتامينات A وC وB6 والبوتاسيوم، كما أنها تحتوى على مادة كيميائية نباتية، مثل السترولين والليكوبين.

ولكن قد يؤدى تناول كميات كبيرة من البطيخ إلى حدوث مشاكل صحية، وفقا لما نشر في موقع "هيلث لاين" الطبي، ومن أبرزها ما يلي :

_ اضطراب الأمعاء :

البطيخ غني بمادة الليكوبين، لذلك فإن تناول الكثير من البطيخ قد يؤدى إلى الغثيان والانتفاخ والإسهال والقىء وعسر الهضم.

_ اضطرابات القلب والأوعية الدموية:

يحتوى البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، واستهلاك الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم بكميات كبيرة يمكن أن يؤدى إلى مشاكل فى القلب والأوعية الدموية.

_ زيادة مستوي السكر في الدم:

وبالنشبة لمرضى السكري فإن الجسم يكوت مقاومًا للأنسولين، ومع تناول كميات كبيرة من البطيخ فإن مستوى السكر فى الدم يميل إلى البقاء فى الدم، ولا يدخل فى خلايا الجسم، لذا يحدث نقص فى الجلوكوز فى الخلايا، لذا فيقوم الجسم بتصنيع كمية أكبر من الأنسولين، ما قد يؤثر على مستويات الدهون الثلاثية فى الجسم.

أضرار تناول البطيخ بكثرة

_ انخفاض ضغط الدم :

ويتسبب الاستهلاك المفرط للبطيخ في انخفاض فى مستوى ضغط الدم فى الجسم، لذلك إذا كان الشخص يعانى من انخفاض ضغط الدم، فمن الأفضل تجنب البطيخ بجميع أشكاله.

_ الحساسية :

يمكن أن يسبب تناول البطيخ أيضًا ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص مثل طفح جلدى خفيف، أو الحساسية المفرطة وتورم الوجه.

_ سكر الحمل :

ويمكن للحوامل عند تناول كميات كبيرة من البطيخ أن يتسبب لهم في الإصابة بسكر الحمل وهي مشكلة صحية شائعة لكنها خطيرة تصيب الكثير من النساء الحوامل.

_ مشاكل الأعصاب والعضلات :

ويصاب الأشخاص الذين يأكلون البطيخ بكميات كبيرة بمشاكل فى الأعصاب والعضلات والكلى.