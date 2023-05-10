عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. تناول البطيخ بكميات كبيرة يصيبك بـ7 مشاكل صحية خطيرة

أضرار تناول البطيخ
أضرار تناول البطيخ بكثرة

بدأ موسم البطيخ، والتي غالبا ما يصبح احد الفواكة الأساسية التي نتناولها للشعور ببعض الرطوبة، ومثاومة الحرارة الشديدة في فصل الصيف.

 

أضرار تناول البطيخ بكثرة

 

وهناك العديد من الفوائد التي نحصل عليها من تناول البطيخ؛ حيث أنه يحتوى على كميات عالية من الفيتامينات A وC وB6 والبوتاسيوم، كما أنها تحتوى على مادة كيميائية نباتية، مثل السترولين والليكوبين.

 

منها الأرز.. تحذير من إعادة تسخين هذه الأكلات | اعرف السبب

تصيبك بأمراض خطيرة.. جمال شعبان يحذر من تناول المكملات والمنشطات بشكل عشوائي

 

ولكن قد يؤدى تناول كميات كبيرة من البطيخ إلى حدوث مشاكل صحية، وفقا لما نشر في موقع "هيلث لاين" الطبي، ومن أبرزها ما يلي :

 

_ اضطراب الأمعاء :

البطيخ غني بمادة الليكوبين، لذلك فإن تناول الكثير من البطيخ قد يؤدى إلى الغثيان والانتفاخ والإسهال والقىء وعسر الهضم.

 

_ اضطرابات القلب والأوعية الدموية:

يحتوى البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، واستهلاك الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم بكميات كبيرة يمكن أن يؤدى إلى مشاكل فى القلب والأوعية الدموية.

 

_ زيادة مستوي السكر في الدم:

وبالنشبة لمرضى السكري فإن الجسم يكوت مقاومًا للأنسولين، ومع تناول كميات كبيرة من البطيخ فإن مستوى السكر فى الدم يميل إلى البقاء فى الدم، ولا يدخل فى خلايا الجسم، لذا يحدث نقص فى الجلوكوز فى الخلايا، لذا فيقوم الجسم بتصنيع كمية أكبر من الأنسولين، ما قد يؤثر على مستويات الدهون الثلاثية فى الجسم.

 

أضرار تناول البطيخ بكثرة

 

_ انخفاض ضغط الدم :

ويتسبب الاستهلاك المفرط للبطيخ في انخفاض فى مستوى ضغط الدم فى الجسم، لذلك إذا كان الشخص يعانى من انخفاض ضغط الدم، فمن الأفضل تجنب البطيخ بجميع أشكاله.

 

_  الحساسية :

يمكن أن يسبب تناول البطيخ أيضًا ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص مثل طفح جلدى خفيف، أو الحساسية المفرطة وتورم الوجه.

 

_ سكر الحمل :

ويمكن للحوامل عند تناول كميات كبيرة من البطيخ أن يتسبب لهم في الإصابة بسكر الحمل وهي مشكلة صحية شائعة لكنها خطيرة تصيب الكثير من النساء الحوامل.

 

_ مشاكل الأعصاب والعضلات :

ويصاب الأشخاص الذين يأكلون البطيخ بكميات كبيرة بمشاكل فى الأعصاب والعضلات والكلى.

البطيخ تناول البطيخ أضرار تناول البطيخ بكثرة الحساسية ضغط الدم السكر الأمعاء سكر الحمل مشاكل الاعصاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل

من سيارتها.. حلا شيحة تصدم متابعيها بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة: عبير صبري بحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه.. فئات ممنوعة من تناول الفجل نهائيًا.. ياسمين الخطيب تحتفل بعيد ميلادها بالبيجامة.. معلومات صادمة عن مرض زوجة الفنان حازم إيهاب

مصابة به منذ ولادتها.. معلومات صادمة عن مرض زوجة الفنان حازم إيهاب

نفس نتيجة الدواء.. وصفة هاني الناظر المنزلية لعمل محلول لعلاج حب الشباب

بقميص شفاف.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

ببطانة ولا من غير.. شاهد| فستان النجمة رزان مغربي يثير الجدل

عبير صبري تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير.. وحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه

ترشيحاتنا

النواب يوافق على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية

تقديم الخدمات الطبية لـ 581 قادما من السودان عبر ميناء سفاجا

تحت شعار حان وقت الاغتيالات| شاهد هجوم إسرائيلي جديد على قطاع غزة

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

البابا تواضروس خلال لقائه بابا الڤاتيكان: ننادي في كل العالم بالسلام.. صور

ترقب وحزن في سرادق عزاء محمود بكري بقنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب النظر القوي.. هل وجدت الرقم 218 في صورة الوهم المحير

احترس.. تناول البطيخ بكميات كبيرة يصيبك بـ7 مشاكل صحية خطيرة

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

فيديو

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ