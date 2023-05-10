بسبب التنمر.. عارضة أزياء تدفع مبلغا طائلا لإطالة ساقيها في ألمانيا| صور

أنفقت عارضة أزياء ألمانية تبلغ من العمر 31 عاما مبلغا طائلا من المال مقابل إجرائها جراحة إطالة لساقيها.

قالت تيريزيا فيشر إن السبب الرئيسي وراء إجرائها هذه الجراحة معانتها من التنمر سنوات طوال، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار”.

وأوضحت عارضة الأزياء أنها خضعت لعمليتين لإدخال قضبان تلسكوبية في ساقيها يصل ارتفاعها إلى 6 أقدام “1.8288 متر”.

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وأضافت وفقا لوسائل الإعلام المحلية أنها أنفقت على إطالة ساقيها 128 ألف جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن النتيجة تستحق بالنسبة لها.

وعن نتيجة العملية ورود فعل الناس، لفتت عارضة الأزياء: “أشعر الآن بالسعادة والرضا عن ساقي، لكنني واجهت موجة من الكراهية على الإنترنت تؤلمني كثيرا”.

وواصلت: “بإجرائي جراحة إطالة الساق رضيت نفسي وتغلبت أخيرا على صدماتي القديمة من التعرض للتنمر، والآن أنا أتعرض للتنمر مرة أخرى، لماذا أتعرض للكراهية؟!”.

عارضة أزياء تدفع مبلغ طائلا لإطالة ساقيها بألمانيا

عارضة أزياء تدفع مبلغ طائلا لإطالة ساقيها بألمانيا