عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب التنمر.. عارضة أزياء تدفع مبلغا طائلا لإطالة ساقيها في ألمانيا| صور

عارضة أزياء تدفع
عارضة أزياء تدفع مبلغ طائلا لإطالة ساقيها بألمانيا

أنفقت عارضة أزياء ألمانية تبلغ من العمر 31 عاما مبلغا طائلا من المال مقابل إجرائها جراحة إطالة لساقيها. 

قالت تيريزيا فيشر إن السبب الرئيسي وراء إجرائها هذه الجراحة معانتها من التنمر سنوات طوال، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار”. 

وأوضحت عارضة الأزياء أنها خضعت لعمليتين لإدخال قضبان تلسكوبية في ساقيها يصل ارتفاعها إلى 6 أقدام “1.8288 متر”. 

تفاصيل 

وأضافت وفقا لوسائل الإعلام المحلية أنها أنفقت على إطالة ساقيها  128 ألف جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن النتيجة تستحق بالنسبة لها. 

وعن نتيجة العملية ورود فعل الناس، لفتت عارضة الأزياء: “أشعر الآن بالسعادة والرضا عن ساقي، لكنني واجهت موجة من الكراهية على الإنترنت تؤلمني كثيرا”. 

وواصلت: “بإجرائي جراحة إطالة الساق رضيت نفسي وتغلبت أخيرا على صدماتي القديمة من التعرض للتنمر، والآن أنا أتعرض للتنمر مرة أخرى، لماذا أتعرض للكراهية؟!”.

عارضة أزياء في «بلاي بوي» تدفع ترامب للقضاء.. من هي وما قصتها معه؟

قطع جثتها وطبخها .. لغز مقتل عارضة أزياء صينية

عارضة أزياء تدفع مبلغ طائلا لإطالة ساقيها بألمانيا
عارضة أزياء تدفع مبلغ طائلا لإطالة ساقيها بألمانيا
عارضة أزياء تدفع مبلغ طائلا لإطالة ساقيها بألمانيا

 

 

عارضة أزياء ألمانية المانيا جراحة جراحة إطالة ساقيها المال التنمر الكراهية الانترنت السعادة الرضا للكراهية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

عقده انتهى.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل إلى الترجي التونسي

ترشيحاتنا

مايا مرسي: مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات القانونية لأجندة تمكين المرأة

مفاجأة.. 8 زلازل تضرب سوريا خلال 24 ساعة | تفاصيل

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث ملفات هامة

تصل إلى 10 آلاف دولار.. البحوث الزراعية: التمر المجدول قيمته التصديرية عالية|فيديو

الاحتلال يعتقل 28 فلسطينياً من الضفة الغربية بينهم 6 أطفال

شوبير يكشف حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب التنمر.. عارضة أزياء تدفع مبلغا طائلا لإطالة ساقيها في ألمانيا| صور

تستمر لشهور.. حشرات سامة تثير الذعر في بريطانيا.. ما القصة؟

بعين واحدة ووجه يشبه الإنسان.. ولادة جدي تثير الذهول في إندونيسيا| صور

بعد وفاة محمود بكري به.. أعراض صادمة للاتهاب الرئوي

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ