ارتفاع عدد المعتقلين على يد قوات الاحتلال إلى 28 في الضفة الغربية

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين علي يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إلى 28 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، بينهم 6 أطفال.

ففي الخليل، أفادت وكالة "وفا" باعتقال قوات الاحتلال 13 مواطنا فلسطينيا بينهم 6 أطفال، وهم: محمد نايف الصليبي ونجله مؤمن (16 عاما)، وعبد القادر موسى بحر (17 عاما)، وخالد محمود العلامة ونجليه القاسم (17 عاما) والقسم (16 عاما)، وخالد مصطفى أبو مارية (47 عاما)، ونجله أيهم (16 عاما)، ووليد جمال صبارنة (45 عاما)، ونجله حسن (17 عاما) من بلدة بيت أمر، والشقيقين فراس وعدي عبد الغني الاطرش من مدينة الخليل، ورشاد ابراهيم جرادات من بلدة سعير شمال شرق الخليل.

ومن نابلس، اعتقل جيش الاحتلال كلاً من: عبد الله عديلي، ومجاهد عديلي، ومحمود عديلي من بلدة أوصرين، ومحمود دوابشة من دوما، وفادي معلا من بيتا.

وفي رام الله، اعتقل الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة كفر نعمة وهم: أحمد نصر، وعلاء ابو عادي، ويوسف حنني.

ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال كلاً من: أحمد نادر الرفاتي، من منطقة الكركفة وسط المدينة، ومالك حسين هارون من مخيم الدهيشة.

وفي جنين، اعتقل الاحتلال الشاب علي صالح حثناوي خلال اقتحامه بلدة قباطية فجرا، كما اعتقل الشاب فاروق عبد الله صادق عبيد من بلدة عنزة، أثناء مروره على حاجز دوتان العسكري قرب بلدة يعبد.

كما اعتقل الاحتلال الفتى بسام ابو العسل من مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا، ورياض محمد رفيق أبو عليان (19 عاما) من طوباس، والشاب باسل أبو سمري من مخيم طولكرم.