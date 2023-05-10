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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل في التسويق الإلكتروني بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية ، من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي وبرنامج دراسات التنمية المستدامة التابعين لقطاع البحث الأكاديمي ، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورشة عمل بعنوان "التسويق الالكتروني"، وذلك يومي ١٤ و١٥ مايو الساعة 10صباحًا بقاعة الشراع الثالث، بمبني المكتبة الرئيسي.

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وتهدف الورشة إلى تعزيز الوعي بأهمية التسويق الإلكتروني في العصر الرقمي، وتعريف المشاركات بأحدث الاتجاهات والتقنيات المستخدمة في التسويق الإلكتروني. خلال الورشة سيتم توفير بيئة تفاعلية للمشاركين، وذلك لتبادل الخبرات والأفكار والإجابة على الاستفسارات الواردة الخاصة بموضوع الورشة. تشمل الورشة ايضا عددًا من المحاور الهامة مثل؛ كيفية إدارة منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تصميم وإنشاء الحملات الإعلانية، وأيضا تحليل البيانات وتقييم النتائج.

وتأتى هذه الورشة في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بدعم وتمكين المرأة اتساقًا مع التوجه العام للدولة المصرية. بالإضافة إلى التأكيد على تسليط الضوء على الكفاءات الشابة، وتحفيز الفكر الإبداعي والابتكاري. واكساب النساء والفتيات المشاركات المهارات المعرفية والتقنية الهامة لمساعدتهن على ولوج سوق العمل وتحقيق الاستقلال والاكتفاء المادي والاقتصادي.

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