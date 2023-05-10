عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحرارة 40 درجة.. الأرصاد: غدا ذروة الموجة الحارة والأقمار ترصد أمطار متوقعة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس، اعتبارا من اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

ويكون الطقس اليوم، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية.

ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفي ساعات الليل، ويظل الطقس مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس، يشهد الطقس شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
ويشهد الطقس نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة أيضا.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يستمر الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتعود درجات الحرارة للانخفاض التدريجي مجددا مع بداية الأسبوع المقبل إلى حد الاستقرار.

وبحسب مؤشرات درجات الحرارة ، فإن ذروة الموجة الحارة تكون غدا الخميس، حيث تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية على مناطق الصعيد بجنوب البلاد والقاهرة الكبرى تسجل 32 درجة.

وتكون هناك فرص لسقوط الأمطار خلال حالة الطقس هذا الأسبوع، وتحديدا غدا الخميس، حيث تكون موجودة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وبعض مناطق الوجه البحري أيضا، بحسب توقعات الاقمار الصناعية لهيئة الارصاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 31 إلى 32 درجة .
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 24 إلى 26 درجة.
جنوب سيناء تتراوح ما بين 34 إلى 36 درجة.
شمال الصعيد تتراوح ما بين 32 إلى 36 درجة.
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 36 إلى 40 درجة.
 

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

تصل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة فى هذا الموعد

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

شوبير يكشف حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

ترشيحاتنا

زيت وسكر ومكرونة.. زيادات جديدة في بطاقات التموين للمواطنين | تعرف عليها

سوزوكي بالينو الهاتشباك زيرو بـ 800 ألف جنيه

بعد شكوى على فيس بوك.. الأمن يداهم تجار المخدرات في كعابيش بالجيزة

دوري أبطال أوروبا.. 3 فرق إنجليزية تتنافس على مرافقة مانشستر سيتي وأرسنال

بالخطوات والصور .. كيفية تثبيت  WhatsApp على ساعة الأندرويد

الاحتلال يواصل التصعيد في رام الله وجنين باقتحام عدة بلدات| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

وفاة الأسترالية المرشحة للقب ملكة جمال الكون .. ماذا حدث لها؟

بسبب التنمر.. عارضة أزياء تدفع مبلغا طائلا لإطالة ساقيها في ألمانيا| صور

فيديو

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ