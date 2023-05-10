الأهلي يؤدي مرانه اليوم على الملعب الفرعي باستاد رادس

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم في السابعة مساء بتوقيت تونس، التاسعة بتوقيت القاهرة على الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي برادس.

وكانت بعثة الأهلي لقد وصلت إلى مطار قرطاج مساء أمس بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف منذ إقلاع الطائرة من مطار القاهرة.

وحرص السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس على التواجد في مطار قرطاج واستقبال بعثة الأهلي والاطمئنان على وصولهم إلى فندق الإقامة.

كما تواجد الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري في مطار قرطاج وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالخروج من المطار.

وكان «عبدالحفيظ» و«عدلي» قد سبقا البعثة إلى تونس؛ للاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بحجز ملعب التدريب وفندق الإقامة ووسائل التنقل وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية لتسهيل مهمة الفريق منذ لحظة وصوله إلى تونس.