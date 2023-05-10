تعرف على تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

أستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الترجي الرياضي المقرر لها مساء بعد غد بملعب رادس الإوليمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأبرز المران الأخير الذي خاضه الفريق الأحمر صباح أمس قبل السفر إلي تونس علي متن طائرة خاصة ، الشكل الذي ينوي كولر الإعتماد عليه حيث أنه لن يغير في التشكية التي بدأ بها مواجهة بيراميدز إلا بالدفع بمحمود كهربا أساسياً في قلب الهجوم بديلاً من محمد شريف ، وسيبدأ بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول وحمدي فتحي وأحمد القندوسي ومروان عطية وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا.

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم في السابعة مساء بتوقيت تونس، التاسعة بتوقيت القاهرة على الملعب الفرعي باستاد حمادي العقربي برادس.

وكانت بعثة الأهلي لقد وصلت إلى مطار قرطاج مساء أمس بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف منذ إقلاع الطائرة من مطار القاهرة.

وحرص السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس على التواجد في مطار قرطاج واستقبال بعثة الأهلي والاطمئنان على وصولهم إلى فندق الإقامة.

كما تواجد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري في مطار قرطاج وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالخروج من المطار.

وكان «عبدالحفيظ» و«عدلي» قد سبقا البعثة إلى تونس؛ للاطمئنان على كافة الأمور الخاصة بحجز ملعب التدريب وفندق الإقامة ووسائل التنقل وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية لتسهيل مهمة الفريق منذ لحظة وصوله إلى تونس.