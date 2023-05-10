بالعاصمة الإدارية.. نجوم عرب فى حفل افتتاح المهرجان الليبي للإبداع الفنى

تنطلق اليوم الدورة الأولى من المهرجان الليبي للإبداع الفني ، والذى تستمر فعالياته حتى الجمعة المقبل، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية.

ويشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من النجوم الليبيين والمصريين منهم : حسين فهمي، والأردني منذر رياحنة، ومدحت صالح، ومصطفى قمر، ومحمد الحلو، ومحمد الشاشو، ونرمين الفقي، ونهال عنبر، وعايدة رياض، ومادلين طبر، ومحمد سليمان.



كما يتم تكريم أكثر من 50 مطربًا ليبيًا احتفت الساحة الفنية الليبية والعربية بأعمالهم ومساهماتهم الطربية واهتماماتهم بخلق أصوات فنية جديدة تساهم في انتشار الأغنية الليبية والعربية.

ويتضمن برنامج فعاليات المهرجان تنظيم ورش عمل وندوات فنية وثقافية حول الأغنية الليبية بمشاركة فنانين وأكاديميين في هذا المجال، بالإضافة إلى صناع محتوى الأغنية الأصيلة خاصةً بأن ليبيا تحظي بتنوع ثقافي.