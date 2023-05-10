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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: المساعدات العاجلة للشعب السوداني تهدف لتخفيف الآثار الإنسانية والاقتصادية

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالمساعدات الإغاثية والطبية التي قدمتها دولة الكويت إلى الشعب السوداني عبر رحلات الجسر الجوي الكويتي، تنفيذا لتوجيهات الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك في إطار الوقوف مع الشعب السوداني في أزمته الراهنة.

كما ثمَّن رئيس البرلمان العربي المساعدات الغذائية والطبية التي قدمتها دولة قطر إلى الشعب السوداني، التي جاءت إنفاذا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وتمت بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، وذلك ضمن الجسر الجوي القطري لمساعدة السودان والذي بدأ يوم الجمعة الماضي الموافق الخامس من مايو الجاري 2023م.

وأعرب "العسومي" عن تقدير البرلمان العربي للمساعدات التي تقدمها الدول العربية للشعب السوداني في إطار التخفيف من الآثار الإنسانية والاقتصادية المترتبة على الاشتباكات العسكرية التي يشهدها السودان، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي وكافة الجهات والمؤسسات الدولية المانحة للوقوف مع الشعب السوداني في هذه الأزمة، وسرعة مساعدته بالمواد الإغاثية والمساعدات الطبية العاجلة، للتخفيف من خطورة الوضع الإنساني والصحي القائم في السودان.

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