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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يجدد هجومه على غزة ويطالب المستوطنين بدخول الملاجئ فورا.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قالت القناة ال13 العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، جدد هجومه الواسع على عدد من المناطق المتفرقة في قطاع غزة.

وقالت القناة العبرية، إن جيش الاحتلال طلب من المستوطنين في مستوطنات "غلاف غزة" الدخول إلى الملاجئ فوراً.

من جانبها، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن  الاحتلال واصل غاراته على مواقع مختلفة في قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت مواقع وأراض زراعية في مناطق مختلفة بقطاع غزة.

وقبل قليل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد مزارع فلسطيني وإصابة آخر بجروح حرجة، اليوم الأربعاء، في قصف نفذته طائرة إسرائيلية بدون طيار شرق بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن المستشفى الأوروبي، أنه تم استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة وصلا إلى المستشفى، جراء شظايا صاروخ إسرائيلي استهدفهما شرق خان يونس.

وأكدت الوكالة نقلاً عن شهود، أن صاروخاً من طائرة بدون طيار استهدف المزارعين شرق خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف موقعين شرق خان يونس.

وكانت جماهير فلسطينية غزة قد شيعت جثامين 15 شهيداً بينهم 4 أطفال و4 سيدات ارتقوا في عدوان إسرائيلي غادر على القطاع.

وبارتقاء المزارع ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى 128 شهيدا، بينهم 24 طفلا، و6 سيدات.

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