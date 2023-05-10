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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على شكل فيونكة.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

درة
درة

شاركت الفنانة درة ، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة.
تفاصيل إطلالة درة 

وأطلت درة، بفستان طويل باللون الاسود والفوشيا، وبتصميم الاوف شولدرز، وجاء الأكتاف على شكل فيونكة، وبفتحة من تكسف عن أحد قدميها، وقد أختارت حذاء ناعم باللون الفضي وحقيبة باللون الأسود.
 

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وقامت درة برفع خصلات شعرها إلى الوراء وتركت بعض الخصلات على وجهها بتسريحة  انسيابية وناعمة،  وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

درة

 

واختارت درة ، بعض اللمسات الناعمة والملفتة من المكياج، فقامت بوضع أحمر الشفاه باللون الكشميري المات، مع الآي لاينر، والماسكرا، والآي لاينر، والكحل باللون الأسود والآي شادو بألوان ترابية ناعمة.

 

الفنانة درة


واختارت درة بعض الإكسسوارات البسيطة والساحرة، وارتدت اساور وقلادة ناعمة باللون الفضي، مع خاتم كبير من الالماس، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

درة
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