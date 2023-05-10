هل يسجن ترامب على خلفية اتهامه من هيئة محلفي مانهاتن بالإغتصاب ؟

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سلسلة من مقاطع الفيديو على منصته تروث سوشيال، ليلة الثلاثاء، التي تنتقد ما توصلت إليه هيئة محلفين فيدرالية في مانهاتن، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية.

قالت هيئة المحلفين إن ترامب، اعتدى جنسياً على كاتبة في إحد المجلات، تدعى إيلي إي جين كارول ، في غرفة تبديل ملابس في متجر بيرجدورف جودمان، في مانهاتن في التسعينيات من القرن الماضي.

رفعت كارول ، 79 سنة ، دعوى قضائية ضد الرئيس السابق لاغتصابها ثم "تدمير" سمعتها عندما اتهمها بالكذب بشأن اللقاء الذي تم بينهما، بدعوى أنها ليست من "نوعه" المفضل.

بعد ما يقرب من أسبوعين من الشهادة ، وجدت هيئة المحلفين أن ترامب مسؤول عن الاعتداء الجنسي على كارول ، لكن الهيئة لم تستطع إثبات أنه اغتصبها.

نظرًا لأنها قضية مدنية، لا يواجه ترامب أي عقوبة بالسجن ولا يتعين عليه التسجيل كمجرم نفذ اعتداء جنسي، ولكن تم إصدار أمر بأن يدفع كارول ما يقرب من 5 ملايين دولار كتعويض عن الضرب والتشهير.

ذهب الرئيس السابق للدفاع بعد الحكم ، ونشر ثلاثة مقاطع فيديو عنيفة على الإنترنت حيث تعهد بالاستئناف.

وقال "كل شيء هو عملية احتيال"، قائلا أنه “غاضب”.