قالت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنها وجدت أن وكالة المخابرات المركزية متورطة في محاولة التستر علي فضيحة جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص، هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن.

وأكدت اللجنة أن وكالة المخابرات المركزية، أو على الأقل ضابط بوكالة المخابرات المركزية، ربما ساعد في الجهود المبذولة لإقناع الكونجرس بأن الفضيحة هي محاولة تدخل خارجي من روسيا.

وأشار أعضاء الكونجرس إلى إفادات خطية، بما في ذلك شهادات ضابط وكالة المخابرات المركزية السابق ديفيد كارينز.

وقالوا: "يستحق الشعب الأمريكي أن يعرف أن الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن ورسائل البريد الإلكتروني كانت صحيحة. لقد كانت دائمًا حقيقية".