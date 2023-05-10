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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التسجيل للتدريب الصيفي واكتشاف المواهب بمدارس الوادي الجديد

وكيل التعليم
وكيل التعليم

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن بدء التسجيل الالكترونى للإنضمام للبرنامج التدريبى الاول من نوعه لطلاب المحافظة الموهوبين، ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية ويستهدف الطلاب من جميع المراحل بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة. 

 وأضاف مدير التعليم بالمحافظة، أن البرنامج يهدف لتنمية وصقل مهارات الطلاب الموهوبين في كافة المجالات ( كلا بمجال موهبته ) خلال فترة الصيف والاستثمار الأمثل للإجازة فى تقديم الدعم لطلابنا الموهوبين، وعلى الطلاب الراغبين فى الانضمام للبرنامج تسجيل بياناته من خلال الفورم الخاص بكل موهبة .

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