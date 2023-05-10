الخسائر ستكون ضخمة.. تحذير عاجل لـ زيلينسكي بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إنه خلال الهجوم المضاد، سيخسر الجيش الأوكراني مئات الآلاف من أفضل جنوده.

وقال سوسكين: "إنها قضية خاسرة لأن الخسائر ستكون ضخمة".

وأوضح أن “الهجوم المضاد الذي خطط له الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لن ينجح.. هذا يسمى طقوس التضحية بالأوكرانيين".

وفي وقت سابق، قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يعتزم جر الولايات المتحدة إلى صراع عسكري مع روسيا.

وقال ماكجريجور: "لقد فقد الأوكرانيون أكثر من 300000 جندي قتلوا، خسائرهم لا يمكن تعويضها، لذلك في الوقت الحالي لدينا نظام يائس في كييف سيفعل أي شيء لإشراك الولايات المتحدة في الحرب مع روسيا”.