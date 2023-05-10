باكستان تعلن اعتقال 900 شخص شاركوا في احتجاجات عقب اعتقال عمران خان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم "الأربعاء"، توقيف ما يزيد على 900 شخص في إقليم البنجاب على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي اندلعت عقب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقالت الشرطة الباكستانية في بيان أصدرته اليوم، إنه تم إيقاف 945 شخصاً وإصابة 139 ضابط ومسؤول أمني في أعمال العنف التي شهدتها عدة مناطق في الإقليم بعد اعتقال عمران خان.

وقال مسؤول أمني في إسلام أباتد انه تم توقيف الأمين العام لحركة إنصاف الباكستانية أسد عمر وقيادات أخرى في الحركة، بعد اتهامهم بالوقوف وراء أعمال العنف التي رافقتها اعتداءات على مؤسسات خاصة وعامة.