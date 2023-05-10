بسبب أوكرانيا| فيديو يرصد انسحاب قوات روسية بشكل مُذل من باخموت

وثق مقطع فيديو، تراجع القوات الروسية بشكل مذل، أمس الثلاثاء، في معركة باخموت، وذلك في نفس اليوم الذي أجبر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تقليص عرضه العسكري السنوي بسبب الخسائر المدمرة التي تكبدها جيشه.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أظهر الفيديو كل التقارير المؤكدة بأن القوات الروسية تتراجع، حيث شوهدت القوات تستدير وتركض، وسط أقاويل أوكرانية بأنها تكتسب مكانتها حول باخموت بعد أشهر من التقدم الروسي المتزايد.

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ورصدت اللقطات القوات الروسية وهي تفر من خط المواجهة بعد أن طغى عليها لواء الهجوم الثالث الأوكراني.

وكان الجيش الأوكراني، أعلن اليوم الأربعاء، أن قواته ألحقت أضرارًا جسيمة، بلواء البندقية الآلي المنفصل 72 لروسيا بالقرب من باخموت، وأن المدينة الشرقية لا تزال الهدف الرئيسي لموسكو.

وقال سيرجي تشيرفاتي، المتحدث باسم القوات الأوكرانية في الشرق، إن الوضع لا يزال “صعبًا” في باخموت، لكن موسكو اضطرت بشكل متزايد إلى استخدام قوات الجيش النظامي بسبب الخسائر الفادحة بين مجموعة فاجنر التابعة للجيش الخاص.