الدفاع الأوكرانية ترد على الشائعات: كل قادة القوات على قيد الحياة

علقت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، اليوم الأربعاء، علي تقارير عن وفاة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.

وكتبت ماليار، عبر “تلجرام”، أن "المعلومات المتعلقة بوفاة الجنرالات الأوكرانيين ظهرت مؤخرًا في مجال الإعلام.. كل قادة القوات على قيد الحياة”.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس اللجنة العسكرية للناتو، الأدميرال روب باور، رفض زالوجني المشاركة في اجتماع للمنظمة على مستوى رؤساء الأركان العامة، حتى على شكل مؤتمر بالفيديو.

ولهذا السبب، كانت هناك اقتراحات في وسائل الإعلام بإمكانية التخلص منه في الخطوط الأمامية.