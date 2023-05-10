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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عزة مصطفى تنعى محمود بكري: مكانش بيتأخر عن خدمة أي حد

محمود بكري
محمود بكري

نعت الإعلامية عزة مصطفى، عضو مجلس الشيوخ الراحل محمود بكري، شقيق البرلماني مصطفى بكري؛ والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ بعد معاناة مع المرض، وخضوعه للعلاج لمدة 70 يومًا.

 

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وقالت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن «إمبارح بالليل عرفنا خبر أحزننا كلنا، نعزي أنفسنا في وفاة النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ؛ محمود قعد في العناية المركزة فترة طويلة وصلت 70 يومًا».

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تشييع جثمان الراحل في مسقط رأسه بمحافظة قنا، عصر اليوم، لافتة إلى أن الصعيد له تقاليد عظيمة في هذه الظروف، والراحل محمود بكري كان صديقًا رائعًا على المستوى الإنساني.

وتابعت عزة مصطفى، أن «محمود كان شخص خلوق، ومكانش بيتأخر لخدمة أي حد يلجأ له؛ كل التعازي للنائب والزميل مصطفى بكري، وآفل بكري في الصعيد والقاهرة؛ كنت بتابع حالة محمود مع مصطفى بكري؛ ربنا يجعل اللي شافه في ميزان حسناته؛ كان راجل صعيدي شهم».

وكشف عاصم الشندويلي، مراسل قناة «صدى البلد» من قنا، تفاصيل تشييع جثمان الراحل محمود بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة «صدي البلد»، مؤكدًا أن الراحل أوصى بأن يخرج جثمانه من منزله في مسقط رأسه بمحافظة قنا؛ حيث ولد بقرية المعامنة.

وبعد صلاة العصر؛ أدى المصلون صلاة الجنازة على الراحل محمود بكري، لافتًا إلى أنه نظرًا للحشود الغفيرة التي شيّعت الجنازة؛ فستُقام مراسم العزاء قبل صلاة المغرب؛ حيث شهدت الجنازة حضورًا كثيفًا من محافظات الجمهورية المختلفة.

عزة مصطفي محمود بكري مصطفى بكري صالة التحرير صدى البلد

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