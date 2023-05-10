الحوار الوطني.. السبكي يكشف حصاد منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

يعد التأمين الصحي الشامل، أحد أهم الملفات التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية، لما يعكسه هذا الملف الهام من الإيجابيات وتخفيف الأعباء عن المواطن المصري.

ويشار إلى أنه منذ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة لإطلاق الحوار الوطني بين كافة فئات الشعب المصري ، جاء ملف التأمين الصحي كأحد أبرز الملفات المطروحة علي مائدة الحوار، لذا نستعرض في التقرير التالي .. حصاد منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد منذ يوليو 2019 وحتى الآن.



قال الدكتور أحمد السبكي - رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، إنه تم تقديم أكثر من 9.8 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، والتي شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي ، إن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد بلغت أكثر من 4 مليون خدمة رعاية صحية أولية، منها 902 ألف خدمات الفحص الطبي الشامل وطب الأسرة، و660 ألف خدمات الأسنان، ومليون خدمة للفحص الطبي المعملي والأشعة، و115 ألف خدمة للإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

ووصل السبكي قائلاً : إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد بلغت أكثر من 4 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 9 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم «النصر التخصصي، السلام بورسعيد، الزهور، الرمد، دار صحة المرأة، ومجمع الشفاء الطبي ويضم مستشفيي "التضامن، المبرة" ، الحياة بورفؤاد، 30يونيو» منها 1.6مليون خدمة طبية بالعيادات الخارجية، 120 ألف عملية وجراحات متنوعة.

وأشار الي أن عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد تخطي 672 ألف مواطن حتى الآن، وتبلغ عدد المنشآت الصحية التي تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد 44 منشأة صحية، منها 35 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 9 مستشفيات، وذلك لتشمل الخدمات الصحية تغطية كافة أرجاء وضواحي ببورسعيد.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أنه تم اعتماد 100%من وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة بورسعيد، وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية الحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية إضافة إلى اعتماد 98% من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة

واستكمل السبكي ، أنه منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بورسعيد في يوليو 2019 تم استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية والتي تجرى ولأول مرة داخل نطاق المحافظة، وجراحات القلب للكبار والأطفال، والغسيل الكلوي للأطفال وشملت أيضًا استحداث تقنية الـPet CT، و عمليات القساطر لعلاج أمراض القلب دون جراحة بتقنيات ال TAVI و CTO، وعمليات علاج أمراض الشريان الأورطي البطني والأوعية الدموية بتقنيات CERAB و EVAR، إضافة إلى جراحات الوجه والفكين، والجراحات الميكروسكوبية، استحداث وحدات التطبيب عن بعد بالمنشآت لتغطي كافة حزم الخدمات الطبية والعلاجية داخلها.



وأوضح الدكتور أحمد السبكي - رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن التكلفة الإجمالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بلغت 7 مليارات و 605 مليون جنيه، حيث وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.475مليارجنيه، فيما بلغت تكلفة البنية التحتية 5.680 مليار جنيه مصري، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في مرحلة التشغيل التجريبي 450 مليون جنيه.

التأمين الصحي بورسعيد



