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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 عادات نفعلها يوميا تزيد احتمالات الإصابة بـ سرطان القولون | اكتشفها

سرطان القولون
سرطان القولون

يعد سرطان القولون من أخطر الأمراض التى زاد انتشارها بين الشباب فى السنوات الأخيرة ويرتبط هذا المرض بشكل وثيق ببعض العادات اليومية.

ووفقا لما جاء فى موقع “ كليفند كلينك ” نعرض لكم أبرز العادات الخاطئة التى تزيد من احتمالات الإصابة بـ سرطان القولون

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التدخين : يزيد استخدام منتجات التبغ ، بما في ذلك مضغ التبغ والسجائر الإلكترونية ، من خطر الإصابة بمرض سرطان القولون.

الاستخدام المفرط للكحول: بشكل عام ، يجب الحد من المشروبات التي تحتوي على الكحول بل و حتى تناوله بشكل خفيف يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان.

الإصابة بالسمنة : قد يؤثر تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية على وزنك ويزيد من خطر الإصابة بمرض سرطان القولون.

السمنة
السمنة


اتباع نظام غذائي يتضمن الكثير من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة وتشمل النقانق ولحوم الغداء، ويوصي مقدمو الرعاية الصحية بالحد من تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة بحد أقصى وجبتين في الأسبوع.

عدم ممارسة الرياضة: قد يقلل أي نوع من النشاط البدني من خطر الإصابة بمرض سرطان القولون.

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