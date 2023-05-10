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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسبب في وفاة محمود بكري.. هؤلاء مهددون بـ الالتهاب الرئوي| اعرفهم

تسبب فى وفاة محمود
تسبب فى وفاة محمود بكري.. هؤلاء مهددون بـ الالتهاب الرئوي؟

تسببت وفاة الكاتب محمود بكري في حدوث حالة من الحزن فى الوسط الصحفي والبرلماني والسياسي خاصة أنه عضو بمجلس الشيوخ.

وأعلن الإعلامى مصطفى بكري عبر وسائل التواصل التواصل الاجتماعي أن شقيقه الكاتب الراحل  كان يعانى من أزمة صحية أدت لدخوله المستشفى العسكري لمدة تجاوزت الـ 70 يوما.
 

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وفى وقت سابق قد تم الإعلان عن أن مرض الكاتب محمود بكري هو الالتهاب الرئوي وخلل فى الجهاز المناعى .

وللأسف لا يعرف الكثير من الأشخاص خطورة مرض الالتهاب الرئوي ولا يتوقعون أنه أحد يمكن أن يتسبب فى الموت، وفى الحقيقة توجد عدة أنواع من هذا المرض تختلف فى حدتها وخطورتها وبعض الأنواع تؤدى للوفاة مثلما حدث مع الكاتب الراحل محمود بكري .

ووفقا لما جاء فى موقع “ clevelandclinic” نعرض لكم الأشخاص المهددون بالإصابة بمرض الالتهاب الرئوي المتسبب فى وفاة محمود بكري.

  • من كان عمره أكبر من 65 عامًا أو أقل من عامين.
  • سبقت الإصابة بمرض في الرئة أو القلب مثل التليف الكيسي ، والربو ، ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، وانتفاخ الرئة ، والتليف الرئوي أو الساركويد .

انتفاخ الرئة
انتفاخ الرئة
  • المصابين بإحدى الحالات العصبية التى تجعل البلع صعبًا وتزيد حالات مثل الخرف ومرض باركنسون والسكتة الدماغية من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي التنفسي.
  • إقامة الشخص في المستشفى أو في مرفق رعاية طويلة الأجل يزيد من احتمالية انتقال عدوى الالتهاب الرئوي.
  • من يقومون بتناول الشيشة أو التدخين سواء سلبي أو إيجابي.

التدخين يسبب الالتهاب الرئوي
التدخين يسبب الالتهاب الرئوي
  • النساء الحوامل معرضات للإصابة بـ الالتهاب الرئوي ولكن ليس حتميا.
  • من يعانون من ضعف جهاز المناعة خاصة من يتناولون أدوية تثبطها أو يتناولون العلاج الكيميائي ومن خضعوا لزراعة الأعضاء.
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