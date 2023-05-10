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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظا قنا والأقصر يتقدمان مراسم تشييع جثمان الكاتب الصحفي محمود بكري

مراسم تشييع محمود
مراسم تشييع محمود بكرى

تقدم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، والمستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر، والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، صلاة الجنازة ومراسم تشييع جثمان الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود بكرى، عصر اليوم، بمقابر العائلة بالمعنا بندر قنا.

وحضر صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، واللواء يسري عبدالله الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد عبدالفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر ، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب.

تمهيداً للدفن.. وصول جثمان الراحل محمود بكرى لمسقط رأسه بقنا |شاهد

توافد القيادات التنفيذية والشعبية بقنا لتشييع جثمان محمود بكري

ونعى محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى الفقيد الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود بكرى، واصفاً إياه بأنه قامة من القامات الصحفية والإعلامية التى أنجبتها محافظة قنا، والذي أفنى حياته في خدمة أبناء محافظة قنا، معرباً عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد ، ونقابة الصحفيين، ولأعضاء مجلس الشيوخ، و أهالي قنا عموما ، داعيًا الله أن يتغمده بالرحمة والغفران، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

ومن جانبه نعى النائب مصطفى بكرى، شقيقه محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، واصفًا فقدانه بانة مصاب كل ابناء المحافظة، وذلك لأنه وهب حياته لخدمة الناس وكان أول من أدخل مشروع الصرف الصحى بمنطقة المعنا مسقط رأسه، كما انه أفنى نفسه من أجل الاخرين وكان حائط الصد الاول الذى احتمى به، وعند دخوله المستشفى منذ 70 يوما أوصى بأن يدفن بين أهله في مسقط رأسه بالمعنا، كما تقدم بالشكر لمحافظى قنا و الأقصر ولجميع الحضور.

وكان الفقيد الراحل توفى مساء أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض، حيث قضى نحو 70 يوما في مستشفى السلام الدولى، قبل أن يتم نقله الإثنين الماضي إلى العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري، وذلك بعد رحلة عطاء طويلة قضاها في العمل الإعلامى.
 

جنازة محمود بكرى

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قنا تشييع جثمان الكاتب الصحفى مقابر العائلة بالمعنا تشييع الجثمان رحلة عطاء طويلة المعنا

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